Bulgaristan’da faciaya ‘bagajdaki yakıt bidonları neden oldu’ iddiası

Tüm Otobüsçüler Federasyonu Genel Başkanı Mustafa Yıldırım, “Bagajında ek bidonlara yakıt aldığı için kaza anında bunlar patlıyor. Yangın bu yüzden hızlı seyrediyor” iddiasında bulundu.

İstanbul'dan yola çıkarak Kuzey Makedonya'ya giderken Bulgaristan'da yanan otobüste 46 kişi hayatını kaybetti.

Yangın nedeniyle ilgili incelemeler sürüyor.

Tüm Otobüsçüler Federasyonu (TOF) Genel Başkanı Mustafa Yıldırım, kazayı araştırdıklarını söyledi.

YEDEK YAKIT DEPOSU YERLEŞTİRİLİYOR

Yakıttaki fiyat farkından dolayı bazı tur firması araçlarına yedek yakıt deposu yerleştirildiğini dile getiren Yıldırım, “Kuzey Makedonya'da yakıt fiyatları yaklaşık 1.22 euro, Türkiye'de ise aynı yakıt çeşidinin litresi yaklaşık 0,72 euro. Kuzey Makedonya'da hemen hemen 16 lirayı bulan akaryakıt fiyatları Türkiye'de 9.66 Türk Lirası.” dedi.

“TÜRKİYE'DE AKARYAKIT UCUZ OLDUĞU İÇİN BAGAJA DEPOLAMIŞ”

Yıldırım, “Kazanın oluş şekli ve bu kadar kısa sürede yanıp tutuşması bizi düşündürdü. Neden olmuş olabilir diye araştırdığımızda o ülkede yaşayan arkadaşlarımızla da konuştuk, Türkiye'de akaryakıt ucuz olduğu için deposunu doldurduktan sonra, bagajına usulsüz bir şekilde fazladan yakıt koymuşlar. Bu hızlı yanmanın nedeninin de o olduğunu öğrendik. Yanmanın, patlamanın olmasının nedeninin de aracın bagajında taşınan yakıtların olduğu anlaşılıyor. Makedonya'daki meslektaşlarımız tarafından teyit edildi. Türkiye'ye gelen tur şirketleri Türkiye'den fazla yakıt alıp ülkelerine dönüyor. Buradan aldıkları ucuz yakıtları ülkelerinde kullanarak bir kâr etmeye çalışıyorlar. Bu otobüslerde fazla yakıt olup olmadığı gümrükte kontrol edilmeli.” diye konuştu.

“USULÜNE UYGUN BİR DEPO OLSAYDI BU YAŞANMAZDI “

“Dış sefer yapan otobüsçüler araçlarının deposunu büyütebilirler” diyen Mustafa Yıldırım, şöyle devam etti:

“Aslında bu tarz sonradan yapılan değişiklerin yasaklanması lazım. Bizim ülkemizde yasak. Usulüne uygun bir depo olsaydı bu yaşanmazdı. Bulgaristan'da kaza yapan otobüste de ek depo yoktu. Mazot depolamış. Mazot kolay yanmaz ama 10 numara yağdan daha kolay yanar. Türkiye'de akaryakıt hala Avrupa'ya göre daha ucuz. Hükümetin bu fiyatlarla ilgili yaptığı ciddi bir fedakarlık var. Bu nereye kadar sürecek? Yakın bir gelecekte Türkiye'de yeniden 10 numara yağ gündeme gelirse, yeni sıkıntılara facialara neden olabilir. Bulgaristan'daki kazada dizel yakıt kullanan araç bagajında da mazot götürüyor. Mazotu satması onun için daha kolay. Ki satmaya gerek yok kendi ülkesinde kullanacak. Büyük tonajlarda depolaması mümkün değil. Bir otobüste en fazla 500 ile 1000 lira arasında yakıt taşıyabilir. Bunu bile kâr görecek insanlar var maalesef. Şu anda Avrupa ile Türkiye arasında 4 lira fark var. Firmanın da yakıt taşındığından mutlaka haberi vardır.”