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    Burdur'da Afgan kocaya verilen indirimli cezayı Yargıtay bozdu

    Dini nikahlı olduğu eşini çekiçle vurup öldüren ve cesedini parçalara ayırdıktan sonra toprağa gömen yabancı uyruklu, verilen indirimli cezayı Yargıtay'ın bozması üzerine yeniden yargılanacak.
    • 30.11.2022 - 13:26
    • Güncelleme : 30.11.2022 - 13:31
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    Burdur'da Afgan kocaya verilen indirimli cezayı Yargıtay bozdu

    Burdur'da boş araziye, 8 Şubat 2019'da, toprağa gömülü ceset olduğu ihbarıyla polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

    Ekiplerin yaptığı incelemede, parçalanarak çuvallara konulan cesedin, 9 Ocak'tan bu yana aranan Afgan Masoudeh Hashemi'ye ait olduğu tespit edildi.

    Burdur Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, o dönem 1,5 yıldır sığınmacı olan Hashemi'nin dini nikahlı eşi Sayed Aghel Razavi ile onun kardeşi Seyyed Rahman Razavi gözaltına alındı.

    Zanlı tutuklandı

    Savcıya ifade veren Seyyed Rahman Razavi serbest bırakılırken, eşini tek başına öldürdüğünü itiraf eden Sayed Aghel Razavi ise 'kasten öldürme' suçundan tutuklandı.

    2 çocuk korumaya alındı

    Çiftin biri 5 diğeri 8 yaşındaki kızları, Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü'nce korumaya alındı.

    Burdur da Afgan kocaya verilen indirimli cezayı Yargıtay bozdu #1

    Cezası 18 yıla indirildi

    Burdur Ağır Ceza Mahkemesi'nde ömür boyu hapis istemiyle yargılanan Sayed Aghel Razavi, Masoudeh Hashemi'yi 'kasten öldürme' suçundan önce ömür boyu hapisle cezalandırıldı.

    Heyet, daha sonra sanığın cezasını, cinayeti tahrik altında işlediğine hükmederek 18 yıla düşürdü.

    Yargıtay kararı bozdu

    Yargıtay 1'inci Ceza Dairesi, dosya üzerinde yaptığı incelemede, tahrik indirimi yapılmasına yer olmadığına hükmederek verilen kararı bozdu.

    DHA'nın haberine göre, Sayed Aghel Razavi, ilerleyen günlerde yeniden yargılanacak.

    Burdur da Afgan kocaya verilen indirimli cezayı Yargıtay bozdu #2


    Burdur da Afgan kocaya verilen indirimli cezayı Yargıtay bozdu #3


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