Burdur'da belediyenin kazı yaptığı yerden insan kemikleri çıktı

Burdur'da paniğe neden olan olay...

Olay, saat 17.30 sıralarında Karasenir Mahallesi Karasenir Caddesi üzerinde yaşandı.

İNSAN KEMİĞİ BULUNDU

Belediye ekipleri tarafından istinat duvarı inşası için yapılan kazı sırasında insan kemiği olduğu değerlendirilen kemikler bulundu.

İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

ESKİDEN MEZARLIK OLDUĞU ÖĞRENİLDİ

Ekipler tarafından yapılan araştırmada bölgenin eski bir mezarlık olduğu ortaya çıktı.

Yapılan incelemenin ardından kemikler, kepçeyle tekrar bulundukları yere gömüldü.

İNCELEMEYE ALINDI

Mahalle sakinleri bölgenin eskiden mezarlık olduğunu belirterek, kemikleri gördüklerinde ihbarda bulunduklarını ifade ettiler.

Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.