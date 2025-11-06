Abone ol: Google News

Burdur'da belediyenin kazı yaptığı yerden insan kemikleri çıktı

Kentte belediye ekiplerinin kazı çalışması sırasında insan kemikleri bulunurken eskiden bölgenin mezarlık olduğunun öğrenilmesi sonucu inceleme yapan ekipler kemikleri tekrar toprağa gömdü.

Yayınlama Tarihi: 06.11.2025 20:26
  • Burdur'da belediyenin istinat duvarı inşası için kazı yaptığı alanda insan kemikleri bulundu.
  • Bölgenin eski bir mezarlık olduğu tespit edilince kemikler yeniden toprağa gömüldü.
  • Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Burdur'da paniğe neden olan olay...

Olay, saat 17.30 sıralarında Karasenir Mahallesi Karasenir Caddesi üzerinde yaşandı.

İNSAN KEMİĞİ BULUNDU

Belediye ekipleri tarafından istinat duvarı inşası için yapılan kazı sırasında insan kemiği olduğu değerlendirilen kemikler bulundu.

İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

ESKİDEN MEZARLIK OLDUĞU ÖĞRENİLDİ

Ekipler tarafından yapılan araştırmada bölgenin eski bir mezarlık olduğu ortaya çıktı.

Yapılan incelemenin ardından kemikler, kepçeyle tekrar bulundukları yere gömüldü.

İNCELEMEYE ALINDI

Mahalle sakinleri bölgenin eskiden mezarlık olduğunu belirterek, kemikleri gördüklerinde ihbarda bulunduklarını ifade ettiler.

Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

