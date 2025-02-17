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Burdur'da devrilen traktörün altında can verdi

Burdur'da devrilen traktörün altında can verdi Kemer ilçesinde tarlayı sürerken devrilen traktörün altında kalan sürücü olay yerinde hayatını kaybetti. Olayla ilgili jandarma ekipleri tarafından geniş çaplı bir inceleme başlatıldı.