Burdur'da devrilen traktörün altında can verdi

İHA
Burdur'un Kemer ilçesine bağlı Akçaören köyünde traktörüyle başkasına ait tarlayı süren 61 yaşındaki Şeref Deniz yokuş aşağı kayıp devrilen aracın altında kalarak ağır yaralandı.
Tarla sahibinin 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarı üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.
HAYATINI KAYBETTİ
Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde Deniz'in hayatını kaybetti belirlendi.
Olay yerinde yapılan incelemeler sonrası Deniz'in cenazesi otopsi için Burdur Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
KARAKOLA GÖTÜRÜLDÜ
Öte yandan olayı gören tarla sahibi ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.
İNCELEME BAŞLATILDI
Olayla ilgili jandarma ekipleri tarafından geniş çaplı bir inceleme başlatıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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