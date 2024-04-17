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Burdur'da kaynak makinesi yangın çıkardı: Bin saman balyası yandı

Burdur'da kaynak makinesi yangın çıkardı: Bin saman balyası yandı Merkeze bağlı Çallıca köyünde kaynak makinesinden sıçrayan kıvılcımlar nedeniyle çıkan yangında bin adet saman balyası yanarken, yangına müdahale eden 1 kişi yaralandı.