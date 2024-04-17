Burdur'da kaynak makinesi yangın çıkardı: Bin saman balyası yandı

İHA
Burdur merkeze bağlı Çallıca köyünde Gürsel Gök’e ait ahırda, kaynak yapıldığı esnada makineden sıçrayan kıvılcımların samanları tutuşturması sonucu yangın çıktı.
Ev sahibi Gök, yangını söndüremeyince 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu.
Bin adet saman balyası ve tarım makinesi yandı
İhbar üzerine olay yerine sağlık itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu söndürülen yangında bin adet saman balyası ve 1 tarım makinesi yanarak kül oldu.
Yangını söndürmeye çalışırken yaralandı
Yangını söndürmeye çalışırken hafif şekilde yaralanan Gürsel Gök ise sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Burdur Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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