Burdur'da mermer fabrikasında yangın

Burdur’un Bucak ilçesindeki Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunan bir mermer fabrikasının çatısında, saat 17.30 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevleri fark eden çevredekiler durumu hemen itfaiyeye bildirdi.

EKİPLERDEN HIZLA MÜDAHALE

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri kısa sürede müdahale ederek çatıda çıkan yangını kontrol altına alıp söndürdü.

Yangında fabrikada maddi hasar meydana gelirken, olayın çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.