Burdur'da otomobilin çarptığı bir kişi öldü Burdur'da yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı bir kişi yaşamını yitirdi.

İHA

Burdur'un Çavdır ilçesinde Antalya istikametine seyir halinde olan Önder Ç. (40) idaresindeki otomobil, refüj tarafından yolun sağ tarafına yaya olarak geçmek isteyen Hidayet Güç'e (60) çarptı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

KAZA YERİNDE CAN VERDİ

Sağlık ekipleri Hidayet Güç'ün olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Hidayet Güç'ün cenazesi savcılık incelemesinin ardından hastane morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)