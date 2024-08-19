Burdur'da otomobilin çarptığı bir kişi öldü

İHA
Burdur'un Çavdır ilçesinde Antalya istikametine seyir halinde olan Önder Ç. (40) idaresindeki otomobil, refüj tarafından yolun sağ tarafına yaya olarak geçmek isteyen Hidayet Güç'e (60) çarptı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
KAZA YERİNDE CAN VERDİ
Sağlık ekipleri Hidayet Güç'ün olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.
Hidayet Güç'ün cenazesi savcılık incelemesinin ardından hastane morguna kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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