Bizim Çocuklar Dünya Kupası sahnesinde! Türkiye - Paraguay maçının ilk 11'leri belli oldu

2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu ikinci maçında A Milli Futbol Takımı, bugün TSİ 06.00'da Kaliforniya eyaletine bağlı San Jose şehrinde bulunan San Francisco Bay Area Stadyumu’nda Paraguay ile karşılaşacak.

Milliler, grubun ilk müsabakasında Kanada’nın Vancouver kentinde Avustralya’ya 2-0’lık skorla mağlup oldu.

Paraguay ise turnuvanın ev sahiplerinden ABD’ye 4-1 yenildi.

İlk maçtaki kötü sonucu unutturmak isteyen ay-yıldızlılar, Paraguay karşısında galip ayrılmak istiyor.

PARAGUAY İLE İLK RESMİ MAÇ

Türkiye, Paraguay ile bugüne kadar resmi müsabakalarda karşı karşıya gelmedi.

İki ülke sadece 17 Haziran 1995 tarihinde hazırlık maçında rakip olurken, mücadele 0-0 berabere sona erdi.

MİLLİLERİN 653. KARŞILAŞMASI

A Milliler, 363’ü resmi, 289'u özel toplam 652 karşılaşmaya çıktı.

Kırmızı-beyazlılar geride kalan maçlarda 1'i hükmen olmak üzere 259 galibiyet elde ederken, 242 mağlubiyet ve 151 de beraberlik aldı.

Ay-yıldızlılar, oynadığı müsabakalarda 903 gol kaydederken, kalesinde ise 929 gole engel olamadı.

VINCENZO MONTELLA'NIN 35. MÜSABAKASI

Teknik Direktör Vincenzo Montella, A Milli Futbol Takımı'nın başında 25'i resmi, 9'u da özel olmak üzere 34 maça çıktı.

Montella yönetimindeki A Milliler, bu mücadelelerde 20 galibiyet, 9 mağlubiyet ve 5 beraberlik aldı.

IVAN BARTON DÜDÜK ÇALACAK

Türkiye - Paraguay karşılaşmasını El Salvador Futbol Federasyonu'ndan Ivan Barton yönetecek.

Barton'un yardımcılıklarını David Moran ve Antonio Pupiro yapacak.

Müsabakada Oshane Nation dördüncü hakem, Trinidad ve Caleb Wales ise yedek yardımcı hakem olarak görev yapacak.

Millilerde, Paraguay karşılaşması öncesinde sakat ve cezalı futbolcu bulunmuyor.

İLK 11'LER

Türkiye: Uğurcan Çakır, Mert Müldür, Merih Demiral, Abdülkerim Bardakcı, Ferdi Kadıoğlu, İsmail Yüksek, Hakan Çalhanoğlu, Yunus Akgün, Arda Güler, Kenan Yıldız, Kerem Aktürkoğlu

Paraguay: Gill, Cacares, Gustavo Gomez, Alderete, Alonso, Diego Gomez, Cubas, Almiron, Galarza, Enciso, Pitta