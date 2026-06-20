Millilere ABD'de yoğun ilgi! Türkiye - Paraguay maçı öncesinde taraftar anketi

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu ikinci maçında TSİ 06.00'da San Francisco’da bulunan Bay Area Stadyumu'nda Paraguay ile karşı karşıya gelecek.

Bu müsabaka öncesinde San Francisco sokakları adeta kırmızı-beyaza büründü.

TARAFTAR MAÇ SAATİNİ BEKLİYOR

Çevre şehirlerden, Avrupa’dan ve Türkiye'den millileri desteklemek için gelen taraftarlar, tezahüratlar söyleyerek mücadelenin saatini bekliyor.

GALİBİYET İNANCI

Türk taraftarlar, ay-yıldızlılara güvendiklerini ve Paraguay karşısında galip geleceklerine inandıklarını söyledi.

STADYUMA YÜRÜNÜLDÜ

Karşılaşma öncesinde de taraftarlar Calle de Luna’da bir araya gelerek, emniyet birimleri ile organizasyon görevlileri eşliğinde stadyuma yürüdü.

TARAFTAR ANKETİ YAPILDI

Bay Area Stadyumu'nda ise maç öncesinde taraftar anketi yapıldı.

ESH Spor kameraları tarafından görüntülenen karede millilere yoğun bir destek olduğu görüldü.

Gerçekleşen ankette stadyumun yüzde 75'inin Türkiye'yi destekleyen futbolseverlerden oluştuğu görüntülendi.

Paraguay'ı ise yüzde 25'lik bir kesimin desteklediği ortaya çıktı.