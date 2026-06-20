Türk taraftarlardan Bizim Çocuklar'a tam destek: San Francisco'da 'Ölürüm Türkiyem'
Dünya Kupası’nda Paraguay ile karşılaşacak olan A Milli Futbol Takımı'na destek vermek için San Francisco’da toplanan Türk taraftarlar, “Ölürüm Türkiyem” türküsü eşliğinde renkli görüntüler oluşturdu.
2026 FIFA Dünya Kupası'nda kritik viraja giren A Milli Futbol Takımı, bugün TSİ sabah saat 06.00'da D Grubu'ndaki rakibi Paraguay ile kozlarını paylaşacak.
KRİTİK MAÇTA HEDEF MUTLAK GALİBİYET
ABD'nin Santa Clara şehrinde bulunan Levi’s Stadium’da oynanacak mücadele, Grup D'deki dengeleri doğrudan etkileyecek.
Avustralya maçında istediği sonucu alamayan A Milli Takım, üst tura yükselme umudunu sürdürmek için sahaya mutlak galibiyet parolasıyla çıkacak.
SAN FRANCISCO 'ÖLÜRÜM TÜRKİYEM' İLE İNLEDİ
Teknik heyet ve futbolcular son hazırlıklarını tamamlarken, milyonlarca Türk taraftar da nefesini tuttu.
Karşılaşma öncesinde San Francisco sokaklarında ise renkli görüntüler yaşandı. Ellerinde Türk bayraklarıyla bir araya gelen yüzlerce taraftar, 'Ölürüm Türkiyem' türküsü eşliğinde takımlarına destek verdi.
Coşkulu kutlamalar çevredeki vatandaşların da ilgisini çekerken, kırmızı-beyazlı taraftarların oluşturduğu atmosfer sosyal medyada kısa sürede geniş yankı uyandırdı.