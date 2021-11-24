Burdur'da sigara istediği Çinliyi bıçakladı

Parkta yürüyüş yapan Çinli mermer çalışanı, kendisinden sigara isteyen bir kişi tarafından bıçaklanarak ağır yaralandı.

Burdur'daki Güzelleştirme Parkı'nda Mert A. isimli şahıs, akşam saatlerinde yürüyüş yapan Çinli Wei Liu'dan sigara istedi.

Mermer işiyle uğraşan Wei Liu ise Mert A.'ya sigara içmediğini söyledi.

KARNINDAN BIÇAKLANDI

Bunun üzerine Mert A., Wei Liu'yu bıçakla karın boşluğundan yaraladı. Wei Liu, çevredekilerin çağırdığı sağlık görevlilerince ambulansla Burdur Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

SAĞLIK DURUMU CİDDİ

Hastanede ameliyat olan ve yoğun bakım servisinde tedavisi devam eden Wei Liu'nun, hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

SALDIRGANA GÖZALTI

Polis, Mert A.'yı olaydan hemen sonra yakalayıp gözaltına aldı. Polis merkezinde ifadesi alınan Mert A., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.





