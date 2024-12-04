Burdur'da tırın altına giren lüks otomobildeki 1’i ağır 2 kişi yaralandı

Burdur'un Çeltikçi ilçesi Antalya kara yolu Tekke köyü rampasında seyir halinde olan Bayram Y. (36) idaresindeki lüks otomobil yağış nedeniyle kayganlaşan yolda duramayarak önünde seyreden İbrahim Y. (23) idaresindeki tırın dorsesine çarptı.
Kazanın şiddetiyle dorsenin altına giren lüks otomobil sürücüsü Bayram Y. ve araçta yolcu olarak bulunan Timurtaş A. (31) araç içerisinde sıkışarak yaralandı.
Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
1'İ AĞIR 2 YARALI
Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucunda araç içerisinden çıkarılan yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulans ile Burdur Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Hastaneye kaldırılan yaralılardan Timurtaş A.'nın hayati tehlikesinin olduğu öğrenilirken kazaya karışan araçlar çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı.
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