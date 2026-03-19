Noa Lang'dan Victor Osimhen için paylaşım!

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'ne son 16 turunda veda etti.

Sarı-kırmızılılar, İngiliz ekibi Liverpool'a karşı ilk maçta İstanbul'da 1-0 kazanırken, rövanşta ise İngiltere'de 4-0'lık skorla kaybetti ve bu sonuçla elendi.

Galatasaray, Liverpool ile oynanan maçta sakatlanan Victor Osimhen'in sağ ön kolunda kırık tespit edildiğini, Noa Lang’ın ise sağ baş parmağında ciddi bir kesik olduğunu açıkladı.

"İKİZİM"

Galatasaray'ın iki yıldızı Noa Lang ve Victor Osimhen, karşılaşmanın ardından görüntülü bir görüşme gerçekleştirdi.

Bu anları sosyal medya hesabından paylaşan Lang, Osimhen için, "İkizim." yorumunda yaptı.

Hollandalı futbolcunun bu paylaşımı, sosyal medyada büyük dikkat çekti.