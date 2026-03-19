Dalgalanma sürüyor: Brent petrol 110 doların altına geriledi

Orta Doğu'daki belirsizlik brent petroldeki dalgalanmayı sürdürüyor...

İran’ın güneyinde, Basra Körfezi çevresinde bulunan Güney Pars doğal gaz sahasının bazı rafinerilerine yönelik saldırılar ve ardından gelen karşılıklı misillemeler piyasalarda sert fiyatlamalara yol açtı.

İRAN'IN RİYAD VE KATAR MİSİLLEMLERİ BASKIYI ARTIRDI

İran yönetimi, enerji altyapısının yeniden hedef alınması halinde “sıfır kısıtlama” ile karşılık verileceği uyarısında bulunurken, Katar ve Kuveyt dahil bölgedeki enerji tesislerine yönelik saldırılar da tansiyonu yükseltti.

TRUMP'IN AÇIKLAMALARI FİYATLAMAYI GEVŞETTİ

Ancak fiyatlardaki yükseliş, ABD Başkanı Donald Trump’ın açıklamalarının ardından kısmen geri çekildi. Trump, İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu’ya İran’ın petrol ve doğalgaz altyapısının hedef alınmaması yönünde çağrıda bulunduğunu ifade etti.

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent ise küresel arzı artırmak ve fiyatları düşürmek amacıyla, açık denizde tankerlerde tutulan İran petrolüne yönelik yaptırımların gevşetilebileceğini belirtti.