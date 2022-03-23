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    Bursa polisi, 28 bin euro dolandıran ‘sahte savcıları’ İstanbul’da yakaladı

    Telefonda kendilerini hakim ve savcı olarak tanıtarak 28 bin euro dolandıran 5 şüpheli, yapılan operasyon ile İstanbul’da yakalandı.
    • DHA
    • 23.03.2022 - 12:51
    • Güncelleme : 23.03.2022 - 12:57
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    Bursa polisi, 28 bin euro dolandıran ‘sahte savcıları’ İstanbul’da yakaladı

    Bursa’da kendilerini hakim ve savcı olarak tanıtan dolandırıcılık şebekesi, vatandaşlardan 28 bin euro para topladı.

    Müştekinin şikayeti üzerine Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri harekete geçti. Yaklaşık 400’e yakın güvenlik kamerası görüntüleri mercek altına alındı.

    Ayrıca banka hesaplarını da incelemeye alan ekipler, şüphelileri kısa sürede tespit edtti.

    5 ŞÜPHELİ GÖZLATINA ALINDI

    Eş zamanlı düzenlenen baskınlarda, İ.Ç. ( 23), S.C. (20), Ö.C. (36), U.K. ( 26) ve O.Y. (29) İstanbul’da gözaltına alındı.

    Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

    Bursa polisi, 28 bin euro dolandıran ‘sahte savcıları’ İstanbul’da yakaladı #1

    EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ’NDEN VATANDAŞLARA UYARI

    Son zamanlarda artan telefon dolandırıcılığı olaylarına karşı Bursa Emniyet Müdürlüğü’nden vatandaşlara uyarı geldi.

    Uyarıda, “Telefonda kendilerini polis, savcı, asker, hakim, savcı gibi tanıtarak farklı bahanelerle, özellikle 'hesaplarınız terör örgütünün eline geçti, FETÖ terör örgütüne bağlantınız olduğu öğrenildi' şeklindeki sözlere kanmayın. Hesaplarınız hırsızların eline geçti gibi cümleler kurarak sizleri kandırmaya çalışan kişilere itibar etmeyin. İstenilen hesaplara para göndermeyin, elden para vermeyin.” denildi.

    Polis yetkilileri, vatandaşların şüphelendikleri durumda 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak ihbarda bulunmaları gerektiğini ifade etti.

    Bursa polisi, 28 bin euro dolandıran ‘sahte savcıları’ İstanbul’da yakaladı #2


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