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Bursa polisi, 28 bin euro dolandıran ‘sahte savcıları’ İstanbul’da yakaladı

Bursa polisi, 28 bin euro dolandıran ‘sahte savcıları’ İstanbul’da yakaladı

Telefonda kendilerini hakim ve savcı olarak tanıtarak 28 bin euro dolandıran 5 şüpheli, yapılan operasyon ile İstanbul’da yakalandı.