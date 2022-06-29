Kadınlara zorla fuhuş yaptırdığı ve müşteriler ile katalog üzerinden anlaştıkları belirlenen çeteye, 2 ilde operasyon düzenlendi. 10 şüpheli gözaltına alındı.

Bursa’da, kadınları fuhşa zorlayan çeteye yönelik İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri çalışmalar başlattı.

Teknik ve fiziki takibin ardından aralarında yurt dışından getirilenlerin de olduğu kadınlara zorla fuhuş yaptıran çeteye, dün sabah Bursa'da 9, Kocaeli'de ise 1 adrese operasyon düzenlendi.

Eş zamanlı baskınlarda 4'ü aynı aileden 10 şüpheli gözaltına alındı.

Ele geçirilenler

DHA’nın haberine göre; şüphelilerin ev ve üst aralamalarında 14 adet cep telefonu, 15 adet sim kart, fuhuştan elde edildiği tespit edilen 32 bin lira, 51 dolar, 20 euro ve 27 bin Özbekistan Somu ele geçirildi.

Bursa ve Kocaeli’de fuhuş operasyonu: 10 gözaltı VİDEO



Katalog üzerinden müşterilerle anlaştılar

Çetenin referansla müşterilerini arttırdığı ve gönderilen katalog üzerinden anlaştıkları belirlendi.

14 kadın kurtarıldı

Operasyonda ayrıca 14 yabancı uyruklu kadın da kurtarıldı.

Fuhşa sürüklenen kadınlar, İl Göç İdaresi'ne gönderildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.