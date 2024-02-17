Bursa'da 1 kişinin ölümüne sebep olan şoför tutuklandı Uludağ yolunda selfie çeken Ahmet Ümit Kaylan, minibüs çarpması sonucu vefat etti. Kazadan sonra kaçan minibüs sürücüsü jandarma tarafından yakalandı.

İHA

Bursa Uludağ'da Sarıalan Bölgesi'nde meydana gelen olayda merkezde bir kuyumcuda çalışan ehliyetsiz sürücü E.A., izinsiz taşıdığı Arap turistleri Sarıalan'a götürmek için yola çıktı.

E.A. (38) yönetimindeki minibüs daha sonra, otomobilinden inerek yolda selfie çeken Ahmet Ümit Kaylan’a çarptı.

Selfie çekiyordu: Dikkatsiz sürücünün kurbanı oldu

Yüksek süratle karlı zeminde yaklaşık 40 metre Kaylan'ı minibüs altında sürükleyen sürücü E.A., minibüsü de olay yerinde bırakarak kaçtı.

Tatilci Ahmet Ümit Kaylan'ın, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerinin tüm müdahalesine rağmen kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği öğrenildi.

İzinsiz ve ehliyetsiz yolcu taşıyordu

Kazanın ardından olay yerine çok sayıda jandarma ekibi sevk edildi. Ekipler ehliyetsiz şoför, araç sahibi, ve şoförün şirketi hakkında izinsiz ve kaçak yolcu taşımaktan tutanak tuttu.

E.A., jandarma tarafından yakalanarak ifadesi alınmak üzere savcılığa götürüldü.

Öte yandan E.A.'nın bir süre önce alkol nedeniyle ehliyetine el konulduğu öğrenildi.

Şoför tutuklandı

Olay sonrası geniş çaplı arama yapan jandarma ekipleri, şoför E.A.'yı kısa süre içerisinde yakaladı.

E.A., Uludağ Jandarma Karakol Komutanlığı'ndaki ifadesinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)