Bursa’da 1 yaşındaki bebek dondurmacıda unutuldu

Dondurmacının önündeki kuyrukta arabasıyla unutulan bir yaşındaki bebek için esnaf, polis ve vatandaşlar seferber oldu. Yaklaşık yarım saat sonra gelen aileye bebek teslim edildi.

Bursa’nın tarihi çarşısında bulunan bir dondurmacının önünde arabasıyla bebeği bırakan anne, aniden ortadan kayboldu.

Arabasında oturan bebek ortada kaldı.

Dükkan sahipleri ve çalışanların dikkati sonucu koruma altına alınan bebeğin ağlamaması için bebeğe dondurma külahı verildi.

AİLENİN BULUNMASI İÇİN CANLI YAYIN YAPTI

Bu sırada iş yeri sahibi kalabalığa seslenip, sosyal medyadan yayın yapsa da bebeğin sahibi çıkmadı.

Hemen polis ekiplerine ihbarda bulunuldu. Kısa süre sonra olay yerine gelen ekipler, tam bebeği teslim alacaklardı ki ailesi geldi.

Bursa’da dondurmacıda unutulan minik bebek VİDEO

BAŞKA BİR KADIN TEPKİ GÖSTERDİ

Sakin bir şekilde bebeği almak isteyen aile, polis ekiplerinin yaptığı kimlik sorgusunun ardından unuttukları bebeğini alarak aynı yerde oturmaya devam etti.

Dondurma almaya gelen başka bir kadın ise anneye tepki gösterdi.

“25-30 DAKİKA BEBEK BURADA KALDI”

Bebeği fark eden iş yeri çalışanı Yiğit Polat, “Akşam burada dondurma sırası vardı. Sonradan bir baktık bebek arabası var. Kuyruktakilere ve çevredekilere sorduk 'bu bebek kimin?' diye. Beş dakika boyunca etrafa sorduk. Kimseden ses çıkmadı. Biz de bebek ağlamasın diye sade külah verdik, onunla ilgilendik. Tabii bu sırada polise ihbarda bulunduk. Yaklaşık 25-30 dakika bebek burada kaldı. O sırada polis ekipleri geldi. Ekipler, bebeği alacağı sırada ailesi geldi. Polis ekipleri ailenin kimlik kontrolünü yaptıktan sonra bebeği teslim ettiler. Sonra da aile gelip, buraya oturdu” dedi.