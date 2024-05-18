Bursa'da 2 kişi sosyal medyada tartıştıkları genci darbetti Sosyal medya üzerinden tartıştıkları genci sokak ortasında tekme ve tokatlarla darbeden şahıslar kaçarken, yaralı genç sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Saldırı anları kameraya saniye saniye yansıdı.

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DHA

Bursa'da gençlerin sosyal medya kavgasında kan aktı...

H.K. ile Y.G. arasında sosyal medyada henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan tartışma, kısa sürede büyüdü.

İnegöl ilçesi, İstiklal Caddesi’nde buluşan H.K. ile Y.G ve arkadaşı S.E. arasında çıkan tartışma, gerginliğin artması sonucu kavgaya dönüştü.

Tekme ve yumruklarla darbettiler

Y.G ve S.E.’nin tekme ve yumruklarla darbettiği H.K. kanlar içinde yere yığılırken şüpheliler olay yerinden kaçtı.

Kavgayı gören çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kalbi durdu

Sağlık ekiplerince ilk kontrollerinde kalbi durduğu belirlenen H.K., olay yerindeki müdahalenin ardından İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Hayati tehlikesi devam ediyor

Hastanede yapılan müdahale sonucu kalbi tekrar çalışan H.K., Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.

Tedavi altına alınan H.K.’nın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.

Polis ekiplerinin çalışması sonucu gözaltına alınan S.E. ve Y.G.’nin polis merkezindeki işlemlerinin sürdüğü öğrenilirken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kavga anı kameraya yansıdı

Y.G. (16) ile arkadaşı S.E.'nin (17) sosyal medyada tartıştıkları H.K.'yı (14) sokakta darbettiği anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntülerde; Y.G. ve S.E.’nin zemine düşen H.K.'nın başını tekmelediği ve çevredekilerin kavgayı ayırmaya çalıştığı anlar yer aldı.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)