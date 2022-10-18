Bursa'da 200 bin TL'lik cevizleri alıp kaçtı

İnternet sitesine koyduğu cevizleri satın almak isteyen müşterisinin ayağına kadar götürdü. Şüpheli şahıs, 3 tonluk cevizleri alıp ortadan kayboldu.

Bursa'da 41 yaşındaki Y.Ö., online internet sitesi üzerinden toplamda 3 tonluk cevizleri satışa koydu.

29 yaşındaki G.A. ise site üzerinde bulunan numaradan ulaşarak cevizleri satın almak istediğini söyledi. Her şeyden habersiz teklifi kabul eden ceviz satıcısı Y.Ö., cevizleri aracına yükledi ve Karacabey ilçesinden yaklaşık 75 kilometrelik yolculukla Osmangazi ilçesine geldi.

Ceviz satıcısını oyaladı cevizleri alıp kaçtı

Ayağına kadar getirdiği 2 ton cevizi alıcıya teslim eden Y.Ö., cevizleri G.A.'nın kamyonetine yükledi.

Kalan 1 tonu ise Yahşibey Mahallesi'ndeki depoya indiren cevizci, parasını isteyince G.A. oyalayıcı cümleler kurmaya başladı. Bir süre cevizciyi oyaladıktan sonra aracına binerek ortadan kayboldu.





Mağdur cevizci durumu polise bildirdi

Cevizlerin sahibi, yaşadığı talihsiz olay üzerine çok geçmeden durumu polis ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine harekete geçen Osmangazi Büro Amirliğine bağlı ekipler, farklı noktalardaki güvenlik kameralarını inceleyerek şüpheliyi tespit etti.

Tespit ettikleri Altınova Mahallesi'ndeki depoya baskın düzenleyen ekipler, şüpheli G.A.'yı 2 tonluk cevizlerle beraber yakalayarak gözaltına aldı.

İHA'nın haberine göre, karakolda işlemleri tamamlanan şüpheli adliyeye sevk edilirken, cevizler asıl sahibine teslim edildi.