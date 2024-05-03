İnci Taneleri'nin Nergis'i bakın aslen nereliymiş! İşte Yasemin Baştan'ın memleketi Ünlü oyuncu Yasemin Baştan'ın memleketini duyanlar şaşkınlıklarını gizleyemedi. İşte 52 yaşındaki Yasemin Baştan'ın memleketi..

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Kanal D'nin sevilen dizisi İnci Taneleri'nde Nergis karakterine hayat veren oyuncu Yasemin Baştan'ın hayatı merak ediliyor.

Son dönemin en popüler dizileri arasında yer alan İnci Taneleri dizisinin oyuncuları sosyal medyanın gündeminde yer alıyor.

1993 yılında, Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bolümünden mezun olmuştur. Birçok dizi ve filmde rol almıştır.

Yasemin Baştan, 1999 yılında ekranlara gelen İkinci Bahar dizisinde canlandırdığı "Melek" karakteri ile tanınmıştır.

Şimdilerde İnci Taneleri ile ekranlara çıkan Yasemin Baştan hakkında aramalar son günlerde hız kazandı.

Yasemin Baştan hakkında en çok merak edilenler arasında ise ünlü oyuncunun memleketi yer aldı.

İşte Yasemin Baştan'ın memleketi...

İstanbul'da dünyaya geldi

Yasemin Baştan, 18 Şubat 1972 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi.