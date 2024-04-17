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Bursa'da 3 genç şahıs tartıştıkları genci tekme tokat dövdü

Bursa'da 3 genç şahıs tartıştıkları genci tekme tokat dövdü Henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan kavgada 3 şahıs, aralarına aldıkları genci tekme ve yumruklar atarak öldüresiye dövdü. Şahıslar genci dövdükten sonra olay yerinden uzaklaştı.