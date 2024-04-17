İHA
Bursa'da gençler arasında çıkan kavga kanlı bitti...
Merkez Osmangazi ilçesi Santral Garaj Mahallesi'nde, henüz bilinmeyen bir sebeple gençler tartışmaya başladı.
Gençlerin tartışması kısa sürede büyüyerek kavgaya döndü.
Tekme tokat dövdüler
Kavgada 3 genç, sokak ortasında tek sıkıştırdıkları bir genci tekme, tokat ve yumruklarla darbetti.
Olay yerinden kaçtılar
Bir dakika boyunca genci acımasızca döven ve kafasına defalarca tekme atan 3 şahıs, daha sonra olay yerinden uzaklaştı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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