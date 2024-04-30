Kuşlar elektrik tellerine konduğunda elektrik çarpmamasının sebebi bakın neymiş... Gün içerisinde elektrik telleri üzerine konan kuşları herkes görür. Peki yüksek gerilim hatlarının üzerine konuyorlarken nasıl oluyor da kuşları elektrik çarpmıyor? İşte, bilimin verdiği o cevap…

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Yüksek gerilim hatları temas edildiğinde adeta dokunan kişiye küle çevirecek güçtedir. Peki bu denli güçlü bir enerjiye sahip olan bu hatlar nasıl olurda üzerine konan kuşları çarpmaz?

Gün içinde elektrik telleri üzerine rahatça tüneyen kuşlar herkesin dikkatini çekmiştir. Özellikle de elektrik çarpmıyor olması da oldukça şaşırtıcıdır.

Bilim ise kuşların yüksek gerilim hatlarına konmasına rağmen çarpılmaması hakkında oldukça ilginç bir açıklama yapmıştır. Bakın kuşların çarpılmamasının nedeni neymiş…

Meğer temel bir fizik prensibindenmiş…

Kuşlarda gördüğümüz ve aklımızda soru işaretlerine neden olan bu durum elektrik akımının nasıl çalıştığına dair temel bir fizik prensibine dayanıyormuş.

Elektrik akımını en basit şekilde açıklayacak olursak bu durum elektronların hareketi ile ortaya çıkar. Peki bu akımdan kuşların etkilenmiyor oluşu neden kaynaklıdır?

Bir kuş elektrik teli üzerine konduğunda ayakları arasında potansiyel fark bulunmaz. Bu durumda elektronların hareketi için bir neden oluşturmadığından akım kuşun üzerinden geçmediğinden elektrik çarpması görülmez.

Ancak kuş farklı potansiyeller taşıyan iki tel arasına değerse işte o zaman elektrik akımı kuşun vücudu üzerinden geçerek elektrik çarpması yaşatabilir.