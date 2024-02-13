Bursa'da 4 yaşındaki çocuk 11 yaşındaki ablasını bıçakladı Bursa'da meydana gelen olayda 4 yaşındaki çocuk evde yalnız oldukları sırada 11 yaşındaki ablasını bıçakla yaraladı.

İHA

Bursa'nın İnegöl ilçesinde aile faciasının eşiğinden dönüldü.

Yenice Mahallesi'nde Hakan-Cansu K. çifti 2 çocuğunu evde bırakıp markete gitti.

11 yaşındaki Elif K., 4 yaşında kardeşi Gönül ile evde oynamaya başladı.

O sırada mutfağa giden Gönül, aldığı bıçakla sinirlendiği ablasını 2 yerinden yaraladı.

Tedaviye alındı

Eve gelen anne Cansu K., kanlar içinde kalan kızını görünce şoke oldu.

Anne yaralı kızını kucaklayıp özel araçla İnegöl Devlet Hastanesi'ne götürürken yaralı çocuk tedavi altına alındı.

Ablasından öperek özür diledi

Ablasını gören Gönül, önce gözyaşı döktü sonra ablasını öperek özür diledi.

Olayı anlatan abla Elif K., "Ben camdan dışarıya bakıyordum. Kardeşim de mutfaktan aldığı bıçakla, "Dışarıya niye bakıyorsun diyerek beni bıçakladı. Bacağımın 2 yerinden bıçakladı" dedi.

Olayı anlatan anne Cansu K., "Ben markete kadar gitmiştim. Bir süre sonra eve dönerken oğlum yanıma koşarak geldi. Küçük kardeşim ablamı bıçakladı dedi. Eve geldiğimde kızım kanlar içindeydi. Hemen bir taksiyle hastaneye getirdim" ifadelerini kullandı.

Yaralanan çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)