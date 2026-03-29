Yağmur yurt genelinde hakimiyetini sürdürüyor: Gök gürültülü sağanak bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün (MGM) son verilerine göre, Türkiye genelinde yağışlı hava özellikle batı ve iç kesimleri etkileyecek.

Sıcaklıklar mevsim normalleri civarında seyredecek.

SAĞANAK YAĞIŞ ETKİLİ OLACAK

Bugün ülke genelinde çok bulutlu bir hava hakim olacak.

Özellikle Marmara'nın doğusu, İç Ege, İç Anadolu'nun batısı, Batı ve İç Akdeniz ile bazı Doğu Anadolu çevrelerinde yerel olarak kuvvetli yağmur ve sağanak yağışlar görülecek.

Yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar bekleniyor.

Sıcaklıklar genel olarak mevsim normalleri civarında, batı ve güneyde yer yer biraz altında seyredecek.

KUVVETLİ YAĞIŞLAR DEVAM EDECEK

Pazartesi günü parçalı ve çok bulutlu havanın devam etmesi bekleniyor.

Marmara, İç Ege, Doğu Akdeniz, Karadeniz, İç Anadolu ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun bazı kesimlerinde aralıklı yağışlar öngörülüyor.

Yağışların genellikle yağmur şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

Bazı bölgelerde kuvvetli sağanakların devam edeceği ve sıcaklıkların mevsim normallerine yakın kalacağı değerlendiriliyor.

YÜKSEK BÖLGELERDE KAR ETKİLİ OLACAK

Salı günü havanın biraz daha açılması ancak Trakya, Kıyı Ege, Karadeniz'in iç kesimleri, Antalya'nın doğusu, Hatay, Osmaniye, Sivas, Bingöl, Şırnak, Diyarbakır, Batman ve Siirt çevrelerinde yağmur ve sağanak yağışların devam etmesi bekleniyor.

Kars, Ardahan ve Hakkari gibi yüksek bölgelerde ise karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışının etkili olacağı öngörülüyor.

Genel olarak parçalı bulutlu bir gün olacağı tahmin ediliyor.

YAĞMUR ETKİSİNİ SÜRDÜRECEK

Çarşamba günü yağışlı havanın doğuya doğru kayması, Marmara, Karadeniz, İç Anadolu ve Doğu Anadolu'nun bazı bölümlerinde aralıklı yağmur ve sağanaklar bekleniyor.

Güney ve batı kıyılarda daha ılıman koşulların hakim olacağı öngörülüyor.

Sıcaklıklarda hafif dalgalanmalar kaydedileceği değerlendiriliyor.

YAĞIŞLI HAVA ÜLKEYİ TERK ETMİYOR

Perşembe günü yağışların azalması bekleniyor.

Özellikle batı ve güneybatı bölgelerde parçalı bulutlu ve daha az yağışlı bir hava öngörülüyor.

Doğu kesimlerde yer yer sağanakların devam edeceği tahmin ediliyor.

Sıcaklıkların mevsim normalleri civarında, batı kesimlerde hafif artış eğiliminde olacağı değerlendiriliyor.

