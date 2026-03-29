ABD halkı sokağa indi: Ülke genelinde Donald Trump karşıtı protestolar

Müzakere masası yerini savaşa bıraktı.

ABD ile İsrail, 28 Şubat'ta İran'ı hedef alarak yeni bir savaşı beraberinde getirdi.

Savaşta 1 ay kalırken ABD Başkanı Donald Trump, eleştirilerin hedefi oldu.

'İSRAİL'İN SAVAŞI BİZİM DEĞİL' SÖYLEMİ

Özellikle Amerikalılar tepkilerinde bu savaşın ABD'nin değil İsrail'in savaşı olduğunu İran'ın kendileri için herhangi bir tehdit oluşturmadığını vurguluyor.

Genç Amerikalılar arasında İsrail'in savaşının neden Amerika tarafından finanse edildiğine dair tartışmalar yaşanıyor.

YAKIT FİYATLARINDAKİ YÜKSELİŞ ABD'Yİ DE VURDU

Öte yandan İran'ın Hürmüz Boğazı'nı kapatması ile başlayan enerji krizi ABD'yi de vurdu.

Petrol fiyatlarındaki olağanüstü artış ile ABD'de akaryakıt ücretleri de fırladı.

MİLYONLARCA ABD'Lİ SOKAKLARA İNDİ

ABD Başkanı Trump'a olan tepki savaş devam ettikçe daha da artarken milyonlarca Amerikan vatandaşı protesto için sokaklara indi.

Ellerinde pankartlarla caddelere çıkan Amerikalılar, Trump karşıtı sloganlar attı.

7 BÜYÜK ŞEHİR ÖNE ÇIKTI

Protestoların özellikle Minneapolis, Philadelphia, Washington, D.C., Chicago, New York City, San Diego ve Boston şehirlerinde yüksek dozda gerçekleştiği belirtildi.

Bu 7 şehirde toplam 7 milyon ABD vatandaşının Donald Trump'a karşı sokağa çıktığı belirtildi.

POLİS MÜDAHALESİ İLE KARŞILAŞTILAR

Protestolar 'Krala hayır' mottosu ile gerçekleşirken protestocular, güvenlik güçleri tarafından sert müdahaleye maruz kaldı.

Şehirlerden gelen görüntülerde güvenlik güçlerinin gaz kullandığı görüldü.