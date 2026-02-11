Bursa'da 5 yaşındaki oğlu ile denize atladı: Çocuk boğuldu, anne kurtuldu

- Bursa Mudanya'da S.G. adlı kadın, 5 yaşındaki oğlu M.B.G. ile denize atladı.
- Psikolojik sorunları olduğu öne sürülen anne kurtulurken, oğlu boğuldu.
- Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Bursa'da Mudanya ilçesinde saat 15.30 sıralarında Güzelyalı Yat Limanında S.G., oğlu M.B.G. ile birlikte denize atladı.
KÜÇÜK ÇOCUK HAYATINI KAYBETTİ, SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Bir süre sonra S.G. kendi imkanlarıyla denizden çıkarken, oğlu M.B.G ise hayatını kaybetti.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine deniz polisi ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin çalışması sonucu M.B.G.’nin cansız bedeni denizden çıkarılarak, sağlık ekiplerine teslim edildi.
M.B.G'nin cesedi incelemenin ardından Mudanya Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.