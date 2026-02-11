Bursa'da 5 yaşındaki oğlu ile denize atladı: Çocuk boğuldu, anne kurtuldu Mudanya ilçesinde, S.G. (30) adlı kadın, elinden tuttuğu 5 yaşındaki çocuğu M.B.G. ile denize atladı. Psikolojik sorunları olduğu öne sürülen anne kendi imkanları ile kıyıya çıkmayı başarırken, çocuğu ise yaşamını yitirdi.