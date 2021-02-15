Bursa’da camiye girerek ses sistemi, mikrofon ve hoparlörleri çalan hırsız, kayıplara karıştı.

Bursa'nın Osmangazi ilçesi İbrahimpaşa Mahallesi’nde bulunan 600 yıllık Sivasiler Camii’nin kapısının açık olmasını fırsat bilen şüpheli, içeriye girdi.

ÇANTASINA DOLDURDU

Yaklaşık 5 dakika caminin içerisinde duran şüpheli, buradaki ses sistemi, mikrofon ve hoparlörleri yanında bulunan çantaya doldurarak camiden çıktı.

Çantası ağır gelen şüpheli, yol kenarında dinlenmek için durdu.

Daha sonra bir anda panik yapan şüpheli, çantasını sırtına alarak hareket etti. Yaşanan bu anlar, güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.

Bursa'da 600 yıllık camiyi soydu ViDEO

Camiye namaz için gelen görevliler, ses sisteminin olmaması üzerine durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, şüpheliyi yakalamak için soruşturma başlattı.





