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    Bursa'da 7 araç kazaya karıştı: 1'i ağır 10 yaralı

    Bursa'da 7 aracın birbirine girdiği kazada 1'i ağır 10 kişi yaralandı.
    • DHA
    • 31.10.2021 - 06:17
    • Güncelleme : 31.10.2021 - 06:26
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    Bursa'da 7 araç kazaya karıştı: 1'i ağır 10 yaralı

    Merkez Osmangazi ilçesi Sanayi Caddesi'nde, Esentepe Köprülü Kavşağı girişinde henüz bilinmeyen nedenle 7 araç birbirine girdi.

    BAZILARI YOLA SAVRULDU, BAZILARI ARAÇLARDA SIKIŞTI

    Kazada araçlardaki bazı yolcu ve sürücüler yola savrulurken, bazı kişiler de bulundukları yerlerde sıkıştı.

    Bursa'da 7 araç kazaya karıştı: 1'i ağır 10 yaralı - Video

    7 ARAÇ BİRBİRİNE GİRDİ, 10 KİŞİ YARALANDI

    10 kişinin yaralandığı kazada cadde savaş alanına döndü. 7 aracın hasar gördüğü kazada 3 araç kullanılamaz hale geldi. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

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    YARALILARDAN BİRİNİN DURUMU AĞIR

    Kazada araçlarda sıkışan yaralılar, itfaiyenin müdahalesiyle kurtarıldı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çevre hastanelere sevk edildi. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

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    Öte yandan, kaza sonrası polis ekipleri, başka bir kaza ihtimaline karşı köprülü kavşağı araç geçişine kapattı. Araçların yoldan kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.

    Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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