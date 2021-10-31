Bursa'da 7 aracın birbirine girdiği kazada 1'i ağır 10 kişi yaralandı.

Merkez Osmangazi ilçesi Sanayi Caddesi'nde, Esentepe Köprülü Kavşağı girişinde henüz bilinmeyen nedenle 7 araç birbirine girdi.

BAZILARI YOLA SAVRULDU, BAZILARI ARAÇLARDA SIKIŞTI

Kazada araçlardaki bazı yolcu ve sürücüler yola savrulurken, bazı kişiler de bulundukları yerlerde sıkıştı.

Bursa'da 7 araç kazaya karıştı: 1'i ağır 10 yaralı - Video

7 ARAÇ BİRBİRİNE GİRDİ, 10 KİŞİ YARALANDI

10 kişinin yaralandığı kazada cadde savaş alanına döndü. 7 aracın hasar gördüğü kazada 3 araç kullanılamaz hale geldi. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

YARALILARDAN BİRİNİN DURUMU AĞIR

Kazada araçlarda sıkışan yaralılar, itfaiyenin müdahalesiyle kurtarıldı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çevre hastanelere sevk edildi. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Öte yandan, kaza sonrası polis ekipleri, başka bir kaza ihtimaline karşı köprülü kavşağı araç geçişine kapattı. Araçların yoldan kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.

Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.