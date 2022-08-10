Bursa’da 7 camiyi soyan hırsız tutuklandı

Bursa’nın 4 ilçesindeki 7 camiye girip, hırsızlık yaptığı belirlenen 60 yaşındaki zanlı, yakalanıp tutuklandı. Hırsızın 32 suçtan kaydı çıktı.

Bursa İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, Yıldırım, Keles, Yenişehir ve Gürsu ilçelerindeki toplam 7 camiden 10 şamdan, 2 kandil, 4 gaz lambası, 1 ışıldak ve 1 ahşap saatin çalındığını belirledi.

Güvenlik görüntülerini inceleyip parmak izi alan ekipler, şüphelinin 32 suçtan kaydı olan N.K. (60) olduğunu tespit etti.

Tutuklandı

Kısa sürede yakalanıp, gözaltına alınan N.K., ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi.

DHA’nın haberine göre N.K., çıkarıldığı mahkemece 'hırsızlık' suçundan tutuklandı.