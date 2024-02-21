Bursa'da 84 yaşındaki kadını istismar eden adam tahliyesini istedi Geçtiğimiz yıl yaşlı kadının evine girip doktorum diyerek cinsel saldırıda bulunan adam çıkarıldığı mahkemede, "Bu suçu bilinçli olarak işlemedim. Üzgünüm. Tahliyemi istiyorum" ifadelerini kullandı. Mahkeme, duruşmanın ertelenmesine karar verdi.

DHA

Bursa'da yaşanan korkunç olayda tutuklu olarak yargılanan sanık tahliyesini istedi.

Olay, 2023 Haziran'da Orhangazi ilçesinde meydana geldi.

Felçli ve yalnız yaşayan 84 yaşındaki N.T., kulakları işitmediği ve yürümekte zorlandığından, bayram ziyaretine gelecek misafirleri için evinin kapısını yarı açık halde bıraktı.

Doktorum diyerek cinsel saldırıda bulundu

N.T. tek başınayken Serkan Tutkun, kapının açık olmasından faydalanarak kadına, "Doktorum seni muayene edeceğim." diyerek eve girdi.

Tutkun, muayene etme bahanesiyle kıyafetlerini çıkardığı kadına cinsel saldırıda bulundu.

Evde para bulamayınca kaçtı

Kendisine tepki gösterip direnen felçli kadının ağzını kapatıp tokat atan Tutkun, para istediği kadından olumsuz yanıt alınca, çekmeceleri ve dolapları karıştırdı.

Yaşlı kadının bağırmasıyla birlikte Tutkun, evden hızlıca uzaklaştı.

Tutuklandı

N.T., telefonla aradığı yakınlarının yardımıyla polis merkezine gidip şikayetçi oldu.

Polis ekiplerinin olayla ilgili soruşturma başlatmasının ardından yakalanan şüpheli tutuklandı.

Hayatını kaybetti

Yaşlı kadın ise yaşanan olaydan 15 gün sonra beyin kanaması geçirerek hayatını kaybetti.

İddianameden

Serkan Tutkun hakkında, Orhangazi Asliye Ceza Mahkemesi'nde 'Basit cinsel saldırı', 'Kadına karşı basit yaralama', 'Bina içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık' suçlarından 5 yıldan 10 seneye kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı.

"Ben doktorum, seni muayene edeceğim"

Tutkun, savcılık sorgusunda verdiği ifadede, bayramlaşmak için zilini çaldığı sırada, kapısı açık olan evden ses geldiğini ve N.T.'nin kendisini içeri davet ettiğini iddia ederek, "Eve girdiğimde, 70 yaşlarında bir kadının yalnız oturduğunu gördüm. Bu kadın bana yürümekte zorluk çektiğini söyledi ve beni içeriye buyur etti. Ben de kadına 'Hasta mısın, ben doktorum, seni muayene edeceğim' dedim ve dışarıdan görünmemek için perdeleri kapattım." dedi.

"Kadına tokat attım. Bacaklarını okşadım, yüzünü öptüm"

"Seni muayene edeceğim' dedim ve şalvarını çıkardım. Bana, 'Ne yapıyorsun' dediğinde, 'Seni muayene ediyorum' dedim. Kadına tokat attım. Bacaklarını okşadım, yüzünü öptüm. Ona sarılarak, bağırmaması için ağzını elimle kapadım. Ancak kendi kıyafetlerimi hiç çıkarmadım. Kadın bana bağırmaya devam edince, ben de 'Bağırma paran var mı' diye sordum. Bana kurbanlık aldığını ve parası olmadığını söyledi. O esnada evdeki çekmeceleri aradım. Para bulamayınca kaçtım."

"Bu olaydan sonra toparlanamadı"

Yargılamada tanık olarak dinlenen N.T.'nin gelini H.T., "O gün ben evde değildim. Kayınvalidem daha sonra bana, eve yabancı bir şahsın girdiğini, ağzını sıkı sıkı kapadığını, evin perdelerini çektiğini, pijama ve çamaşırını indirdiğini, 'Doktorum' diyerek kendisini öptüğünü, sarıldığını ve 'Sana sarılıyorum, sen de bana sarıl' dediğini anlattı. Annem bu olay nedeniyle şok içerisindeydi, sürekli olarak 'Benim başıma bu da mı gelecekti?' diyerek bacaklarına vuruyordu. Kayınvalidemin bu sözlerini, kamera kaydına aldık. Bu olaydan sonra toparlanamadı. Kendisi tansiyon hastasıydı. 15 gün sonra da beyin kanaması geçirerek vefat etti." dedi.

Tahliyesini istedi

Olayla ilgili yargılamaya devam edildi. Duruşmaya, görüntülü olarak uzatan bağlanan Serkan Tutkun, daha önceki ifadeleri tekrarlayarak, "Bu suçu bilinçli olarak işlemedim. Üzgünüm. Tahliyemi istiyorum." dedi.

Duruşma ertelendi

Mahkeme hakimi, N.T.'nin ailesinin sanıktan şikayetçi olduğu duruşmayı erteledi, sanığın tahliye talebini ise kabul etmedi.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)