Bursa'da akaryakıt istasyonunda sucuk yıkamışlardı! 3 kişi gözaltına alındı Bursa'da bir benzin istasyonunun oto yıkama bölümünde bir panelvan dolusu sucuğu tazyikli suyla yıkayan iki kişi yakalandı. Etiketsiz sucuklar için imha kararı çıkarken, şüpheliler için de Türk Ceza Kanu'nun 186. maddesine göre işlem yapılacak.

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DHA

Bursa'nın Gemlik ilçesi Kurtul Mahallesi'nde akaryakıt istasyonuna minibüsle gelen 2 kişi, oto yıkama bölümünde girerek kabindeki sucukları yıkadı.

O anlar, istasyondaki bir kişi tarafından cep telefonuyla kayda alınıp, görüntüler sosyal medyada paylaşıldı.

Tepkiler üzerine Gemlik İlçe Jandarma ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

3 kişi gözaltına alındı

Plakadan yola çıkan ekipler, sucukları yıkayan H.H.Y.E. ve F.M.E. ile aracın sahibi İ.Y.K.’yi gözaltına aldı.

İlçe Jandarma Komutanlığı’na çekilen araçta İlçe Tarım Müdürlüğü ekipleriyle birlikte inceleme yapıldı.

Sucukları tostçulara sattılar

Şüpheliler ilk ifadesinde yıkama yaptıktan sonra sucukların bir kısmını Bursa'da tostçulara sattıklarını söyledi.

Sucukların imha edileceği bildirildi.

Sucuklar imha edilecek

Sucukların neden ıslatıldığı tespit edilemezken, inceleme sonrası Bursa Tarım İl Müdürlüğü Gıda ve Yem Şube Müdürlüğü ekiplerinin sucukları imha edeceği belirtildi.

İfade vermesi için Jandarma karakoluna getirilen şüpheliler hakkında Türk Ceza Kanunu'nun 186. maddesi uyarınca işlem yapılacağı kaydedildi.

Türk Ceza Kanunu'nun 186. maddesi

Kanuna göre kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye sokacak biçimde bozulmuş, değiştirilmiş her tür yenilecek veya içilecek şeyleri veya ilaçları satan, tedarik eden, bulunduran kimseye bir yıldan beş yıla kadar hapis ve binbeşyüz güne kadar adli para cezası verilir.

Tarım İl Müdürlüğü ekiplerinin de sucukların etiketsiz olması sebebiyle idari para cezası uygulayacağı belirtildi.

Jandarma açıklama yaptı

Konuya ilişkin jandarmadan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Gemlik ilçesi Kurtul Mahallesi’nde benzin istasyonunda insan sağlığına tehlikeye sokacak şekilde sucuk yıkama yapıldığı bilgisi alınmıştır. Olay ile ilgili yapılan araştırmada; Kurtul Mahallesi'nde bulunan benzin istasyonunda yapılan kamera araştırmasında; sucukların bulunduğu aracın İ.Y. K, (48) isimli kişiye ait olduğu, yapılan görüşmede aracı eşi olan H.H.Y. E, (55) ve F.M. E, (35) isimli şahısların kullandığı, bu kişilerin insan sağlığını tehlikeye sokacak şekilde sucuk yıkama yaptıkları tespit edilmiş ve Gemlik İlçe Jandarma Komutanlığı’nca şahıslar yakalanmıştır. Araç içerisinde bulunan 70 kilogram sucuğa el konulmuş olup inceleme ve imha yapılmak üzere İlçe Tarım Müdürlüğüne teslim edilmiştir. Olayla ilgili adli işlemler başlatılmıştır.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)