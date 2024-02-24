Bursa'da aldığı duayla gündem olan motosikletli kaza yaptı: O anlar... Daha önceden yol verdiği yaşlı kadından hayır duası alan motosiklet sürücüsü, aracını tur atması için verdiği arkadaşı ile birlikte kaza yaptı. Kaza motosikletin aksiyon kamerasına yansıdı.

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DHA

Bursa'nın İnegöl ilçesinde dün akşam saatlerinde trafik kazası yaşandı.

Cadde üzerinde seyir halinde olan Ömer Faruk K. yönetimindeki motosiklet, aynı yönde seyir halindeyken sola dönüş yapan Abdulhamit F. yönetimindeki plakalı otomobile çarptı.

Kazanın şiddetiyle devrilen motosiklet, metrelerce sürüklenip park halindeki otomobile çarparak durdu.

Hastaneye kaldırıldılar

Olayda motosiklet sürücüsü ile arkasındaki arkadaşı Mahsun İ., yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından kaza yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

"Hevesli adama verme"

Kaza anı ise motosiklet üzerindeki aksiyon kamerasına yansırken, motosikletini arkadaşına kullanması için veren Mahsun İ.'nin, kazanın ardından aksiyon kamerasına "Verme abi işte verme, böyle hevesli adama verme." diyerek sitem ettiği anlar da yansıdı.

Yaşlı kadına yol vermişti

Kazada yaralanan motosikletin sahibi Mahsun İ.'nin, daha önce bir yaşlı kadına yol verdiği için hayır dua aldığı anlar sosyal medyada ilgi görmüştü.

O görüntülerde; sürücü Mahsun İ., 'Buyur teyzeciğim' diyerek elinde poşetleri olan kadına yol verdiği, kadın da sürücüye kendisine yol verdiği için 'Kurban olurum sana' diye yanıt verdi.

"Bana vurmazsan Allah insan yerine yazar seni"

Motosikletlinin, 'Ben de sana kurban olurum' sözü üzerine geri dönüp sohbet eden kadının, 'Hayatta bir tane sevgi görmedim. Ben sana kurban olurum oğlum. Benim yaşım gelmiş 70'e, ölsem ne olur. Ama bana vurmazsan Allah insan yerine yazar seni' demesi dikkat çekmişti.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)