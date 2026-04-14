Yeşilçam'ın usta ismi Arif Ertan Güntav hayatını kaybetti

Türk sinemasının usta isimlerinden Arif Ertan Güntav'dan üzücü haber geldi.

Bir süredir sağlık sorunlarıyla mücadele eden ve kalp pili ile yaşamını sürdürdüğü bilinen Güntav'ın vefatı, sevenlerini yasa boğdu.

ACI HABERİ OĞLU DUYURDU

Oğlu paylaşıma, "Babam Arif Ertan Güntav'ı ne yazık ki kaybettik. Başımız sağ olsun." notunu düştü.

SAĞLIK SORUNLARIYLA MÜCADELE EDİYORDU

Uzun süredir sağlık problemleri yaşayan usta oyuncunun kalp pili ile hayatını sürdürdüğü biliniyordu.

Vefat haberi, sanat dünyasında büyük üzüntü yarattı.

CENAZE PROGRAMI BELLİ OLDU

Arif Ertan Güntav, bugün ikindi namazına müteakip Üsküdar Çiçekçi Camii’nde kılınacak cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlanacak.

ARİF ERTAN GÜNTAV KİMDİR?

Arif Ertan Güntav, 17 Kasım 1951'de İstanbul'da doğdu.

1983 yapımı Kılıbık'ta Kemal Sunal ile beraber rol alan oyuncu daha sonra 1984'te Damga, 1989'da Av ve 2017'de Çember filmleriyle tanındı.

Bir süredir sağlık sorunlarıyla boğuşan Güntav, Ekim 2025'te hastanedeki tedavi sürecinin ardından evine dönmüştü.