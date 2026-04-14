Bakü Büyükelçisi, Hollandalı mevkidaşını ağırladı: Boy farkı gündem oldu

Diplomasi ziyaretleri sürüyor...

Ülkeler arasında son zamanda artan diplomasi girişimlerine bir yenisi daha eklendi.

HOLLANDALI MEVKİDAŞINI AĞIRLADI

Bakü Büyükelçisi Birol Akgün, Hollandalı mevkidaşı Marianne de Jong'u makamında ağırladı.

O anları sosyal medya hesabından paylaşan Akgün, "Hollanda'nın Bakü Büyükelçisi Marianne de Jong,, Büyükelçimiz Birol Akgün’e nezaket ziyaretinde bulunmuştur." ifadelerini kullandı.

BOY FARKI GÜNDEM OLDU

Samimi bir atmosferde geçen görüşme, iki isim arasındaki boy farkı nedeniyle sosyal medyada gündem oldu.

TARTIŞILAN KONU

Özellikle son dönemde siyasilerin ve bürokratların gerçekleştirdiği görüşmeleri kurum ve şahsi sosyal medya hesaplarından paylaşma furyası devam ediyor.

Çoğu vatandaş kabüllerin daha az paylaşılması hususunda görüş bildirirken, konu hakkında tartışmalar da sürüyor.