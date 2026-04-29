Bursa'da alkollü yakalandı: Polise hakaretten gözaltına alındı

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube ekipleri, kentin farklı noktalarında gerçekleştirdikleri alkol uygulamalarıyla kural tanımaz sürücülere göz açtırmıyor.

Son olarak Gürsu ilçesi Ankara Yolu Caddesi üzerinde alkol denetimi yapan ekipler, uygulama noktasını görünce yavaşlayan 16 U plakalı kamyonetten şüphelendi.

ALKOLLÜ ÇIKTI

Şüphe üzerine durdurulan kamyonet sürücüsü N.A., uygulama noktasında basın mensuplarına tepki gösterdi.

Alkolmetreyi üfleyen N A., 2.46 promil alkollü çıktı.

POLİS MEMURLARINA HAKARET ETTİ

Alkol kontrolü sonrası cezai işlem uygulayan polis memurlarını hedef alan N.A., bir süre ekiplerle sözlü olarak tartıştı.

Sonrasında jandarma ekibinin gelmesiyle daha da sinirlenen N.A., polis memuruna, "Memur olabilirsin farketmez, bana kimse hakaret edemez lan" diyerek küfretti.

GÖZALTINA ALINDI

Jandarma ekipleri eşliğinde araca bindirilen sürücü karakola götürüldü.

Polis ekipleri ise sürücüden şikayetçi oldu. N.A.'ya 50 bin lira para cezası kesilirken, aracı ise trafikten menedildi.

Polis ekiplerinin şikayeti üzerine nöbetçi mahkemeye sevk edilen N.A., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

3 YIL ÖNCE BENZER GÖRÜNTÜLERİ GÜNDEM OLMUŞTU

Ayrıca alkollü sürücü N.A.'nın 14 Kasım 2023 tarihinde yine alkollü yakalandığı, orada ise yine polis ekiplerine "Ben ticaret erbabıyım bana ceza kesemezsiniz dediği" kullandığı ticari araç trafikten menedilirken ehliyetine ise 6 ay el konulduğu öğrenildi.