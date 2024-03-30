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Bursa'da arkadan gelen tır otomobile çarptı: Takla atıp metrelerce sürüklendi

Bursa'da arkadan gelen tır otomobile çarptı: Takla atıp metrelerce sürüklendi Seyir halindeki otomobile arkadan gelen tırın çarpmasıyla araç takla attı. Takla atan aracın için bulunan sürücü ve yolcu, vatandaşlar tarafından otomobilden çıkarılırken olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.