Bursa'da arkadan gelen tır otomobile çarptı: Takla atıp metrelerce sürüklendi

İHA
Bursa'da trafik kazasında ölümden döndüler.
Gemlik yolu üzerinde seyir halinde olan bir otomobile arkadan gelen tır çarptı.
Çarpmanın etkisiyle tırın çarptığı otomobil yol üzerinde takla attı.
Yangın tüpleri ile müdahale edildi
Takla atan otomobilden çıkan dumanları gören çevredeki vatandaşlar, yangın tüpleri ile otomobile müdahale etti.
Otomobilin içerisinde bulunan yolcuları, kazayı görüp duran diğer sürücüler yardım ederek kurtardı.
Vatandaşların kazayı bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Tedavi altına alındılar
Yaralılar, olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Polis ekipleri yaşanan kazaya ilişkin soruşturma başlattı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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