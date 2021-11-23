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- Bursa’da ayı saldırısına uğrayan genç, hastanelik oldu
Bursa’da ayı saldırısına uğrayan genç, hastanelik oldu
- İHA
- 23.11.2021 - 09:47
- Güncelleme : 23.11.2021 - 10:20
Bursa'nın İznik Orman İşletme Müdürlüğü’nde çalışan kepçe operatörü Sezgin Yılmaz (24), İznik’e bağlı Derbent Mahallesi'nde ormanlık alanda çalışırken bir ayının saldırısına uğradı.
KUDUZ AŞISI VURULDU
Boynundan, elinden ve ayaklarından yaralanan genç adam, çevredeki çalışanlar tarafından hastaneye kaldırıldı.
Burada tedavi altına alınan Sezgin Yılmaz’a, kuduz aşısı vuruldu.
Bursa’da ayı saldırısına uğrayan genç, hastanelik oldu VİDEO
“AYIYA HAKKIMI HELAL ETMİYORUM”
Hastaneden taburcu olduktan sonra evinde tedavisi devam eden Sezgin Yılmaz, o anları anlattı.
Yılmaz, “Ormanda çalışıyorduk. Yemek molasına çıktım. Dönüşte ayı ile göz göze geldim. Ayıdan 100-150 metre kaçtım. Beni yakaladı ve 5-6 dakika ayı ile boğuştum. Hatta beraber yuvarlandık. Siz gidin bir de aynın halini görün, onun hali daha perişan. Sonra sesleri duyan ağabeyim geldi, beni hastaneye kaldırdılar. Ben işimde gücümde biriyim, ayıya hakkımı helal etmiyorum.” dedi.