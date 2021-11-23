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Bursa’da ayı saldırısına uğrayan genç, hastanelik oldu

Bursa’da ayı saldırısına uğrayan genç, hastanelik oldu

Ormanda ayı saldırısına uğrayan orman işçisi, “Ayının hali daha perişan. Siz bir de onun halini görün. Ben işinde gücünde biriyim. Ayıya hakkımı helal etmiyorum” dedi.