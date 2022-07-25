Bursa’da baba, 14 yaşındaki kızının taciz suçlamasıyla tutuklandı

Bir baba, 6 yıl önce boşandığı eşinden olan 14 yaşındaki kızını taciz ettiği iddiası ile tutuklandı. Taciz, babası ile birlikte kalan kız çocuğunun annesine attığı mesajlarla ortaya çıktı.

Bursa’nın Gemlik ilçesinde yaşayan Yılmaz Ç. (47), 6 yıl önce boşandığı eşinden olan ve velayeti annesinde bulunan 14 yaşındaki kızı A.Ç.’den, iddiaya göre aralarındaki bağın kopmaması için birkaç günlüğüne kendi evinde kalmasını istedi.

Babasının evine giden A.Ç, birkaç gün sonra annesine cep telefonundan mesaj gönderdi.

“Yılmaz bana dokundu”

A.Ç., mesajında babası için “Yılmaz bana dokundu. Kapının önünde duruyor, çıkmama izin vermiyor. Beni, ‘Annene söyleme, sana telefon alacağım’ diye tehdit etti.” ifadelerini kullandı.

Genç kızın annesi mesaj üzerine, eski eşinin evine gitmek üzere yola çıkıp polise de ihbarda bulundu.

Anne zili çalmasına rağmen kapı açılmadı.

Polis kapıyı açtırdı

Bu sırada İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri de adrese geldi.

Polisin uyarıları üzerine kapıyı açan Yılmaz Ç. gözaltına alınırken, A.Ç. de ifadesine başvurulmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü.

Mesajda yazdıklarını tekrarladı

DHA’nın haberine göre pedagog eşliğinde ifadesi alınan A.Ç., annesine mesajda yazdıklarını emniyette de tekrarlayarak babasının tacizine uğradığını öne sürdü.

Tutuklandı

Emniyetteki sorgusunun ardından sevk edildiği Gemlik Adliyesi’nde hakim karşısına çıkarılan Yılmaz Ç., ‘çocuğa cinsel istismar’ suçundan tutuklanarak Bursa Kapalı Cezaevi’ne gönderildi.