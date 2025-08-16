Abone ol: Google News

Bursa'da başıboş köpek dehşeti

Bursa’da sokak ortasında iki kişi, sahipsiz köpeklerin saldırısına uğradı. Saldırdan saniyelerle kurtuluş anı, bölgedeki güvenlik kamerasına yansıdı.

Yayınlama Tarihi: 16.08.2025 16:36

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde başıboş sokak köpeği dehşeti...

Toplanmayan köpekler, vatandaşların canını tehdit etmeye devam ediyor.

Yolda yürüyen iki kişi, aniden önlerine çıkan sahipsiz köpeklerin hedefi oldu.

BÜYÜK KORKU YAŞADILAR

Bir anda üzerlerine doğru koşan köpeklerden can havliyle kaçmaya çalışan vatandaşlar, büyük korku yaşadı.

KOŞARAK KURTULMAYA ÇALIŞTILAR

Koşarak kaçan vatandaşların panik dolu anları kameraya yansırken, çevredekiler köpeklerin sürü halinde gezmesi nedeniyle büyük tedirginlik yaşıyor.

