Bursa'da başıboş köpek dehşeti

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde başıboş sokak köpeği dehşeti...
Toplanmayan köpekler, vatandaşların canını tehdit etmeye devam ediyor.
Yolda yürüyen iki kişi, aniden önlerine çıkan sahipsiz köpeklerin hedefi oldu.
BÜYÜK KORKU YAŞADILAR
Bir anda üzerlerine doğru koşan köpeklerden can havliyle kaçmaya çalışan vatandaşlar, büyük korku yaşadı.
KOŞARAK KURTULMAYA ÇALIŞTILAR
Koşarak kaçan vatandaşların panik dolu anları kameraya yansırken, çevredekiler köpeklerin sürü halinde gezmesi nedeniyle büyük tedirginlik yaşıyor.