DHA
Bursa'da acı bir olay yaşandı.
İnegöl ilçesindeki Hüdai Camii'nde bayram namazı kılındı.
Hutbe sırasında fenalaştı
Cemaatin büyük bir kalabalık oluşturduğu camide, 70 yaşındaki Ehliman Bayram, hutbe sırasında fenalaştı.
Oturduğu yerde yığılıp kalan Bayram'a, ilk müdahaleyi cami cemaati yaptı.
Kalp masajıyla hayata döndü
İhbarla gelen sağlık ekipleri, yaşlı adamın kalp krizi geçirdiğini tespit etti.
Ehliman Bayram'a kalp masajı yapan ekiplerin o anları cep telefonu kamerası ile kaydedildi.
Hastanede yaşamını yitirdi
Duran kalbi çalıştırılan Bayram, ambulansla kaldırıldığı İnegöl Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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