CHP Bursa'da partililer sandalyelerle barikat kurdu

CHP'de Kemal Kılıçdaroğlu, arınma sürecini başlattı.

Mutlak butlan ile geri dönen Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz hafta MYK'sını topladı ve bazı il başkanlarını disipline sevk etti.

CHP Sözcüsü Müslim Sarı, yaptığı açıklamada Bursa il Başkanı Nihat Yeşiltaş'ın da görevden alındığını söylemişti.

BARİKAT KURULDU

Göreve atanan Turgut Özkan’ın il binasına gelme ihtimali üzerine erken saatlerde il başkanlığına gelen partililer, bina girişine sandalyelerle barikat kurdu.

"BUNLAR GEÇERSİZ"

Görevden alınan CHP İl Başkanı Nihat Yeşiltaş, “Butlan heyeti bir karar aldı. Bu karar geçersizdir çünkü üyesi toplanmadan MYK’yı toplayıp, böyle bir karar alındı. Bunlar geçersizdir.

Tamamen aykırıdır. Dolayısıyla verdikleri kararı tanımıyoruz. Görevimizin başındayız. Bütün parti üyelerimiz ve örgütümüzle buradayız.” dedi.

GENEL MERKEZDE DE AYNISI OLMUŞTU

Genel merkeze Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyen ekibin girmesini engelleyen bazı partililer, kapılara barikat kurmuştu.

Kapılara barikat kuran bazı partililer, Kılıçdaroğlu'nun destekçilerinin genel merkeze gelememesi için uzun süre direnmişti.

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