Eski iş yerindeki arkadaşlarından alacağı olan 50 lirayı isteyen Erdi K., çıkan kavgada bacağından bıçaklandı.

Bursa'nın Nilüfer ilçesine bağlı Uğur Mumcu Bulvarı’ndaki eski iş yerine giden Erdi K., mesai arkadaşları Eren K. (22) ve Ahmet S.’den, 50 liralık alacağını istedi.

Bunun üzerine taraflar arasında kavga çıktı.

BORCUNU İSTEDİ, BIÇAKLANDI

Ahmet S., kavga sırasında cebinden çıkardığı bıçağı Erdi K.’nin bacağına sapladı. İkili kaçarken yaralı Erdi K., ihbar üzerine gelen ambulansla Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Erdi K.’nin sağlık durumunun iyi olduğunu öğrenildi.

SALDIRGANLAR YAKALANDI

Polis, kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Nilüfer Suç Önleme ve Soruşturma (SÖS) Büro Amirliği ekipleri, Eren K. ve Ahmet S.’yi yakalayarak gözaltına aldı.

Öte yandan bıçaklı kavga, iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Bursa'da bıçaklı borç kavgası VİDEO



