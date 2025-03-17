Bursa'da bir kadın tartıştığı kocasını öldürdü

AA & Ensonhaber

Bursa'nın İnegöl ilçesi Kemalpaşa Mahallesi'ndeki bir sitede yaşayan M.N.Ç. (42) ile eşi S.Ç. (42) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine S.Ç., kocasını tabancayla göğsünden yaraladı.

S.Ç., olayın ardından 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak ihbarda bulundu.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

HASTANEDE CAN VERDİ

Ağır yaralanan ve sağlık ekiplerince İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılan M.N.Ç., müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Kadın ise gözaltına alındı.