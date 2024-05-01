Haberler



3. Sayfa



Bursa'da bir kişi husumetlisinin evine kurşun yağdırdı

Bursa'da bir kişi husumetlisinin evine kurşun yağdırdı Bursa'da bir kişi, husumetlisinin evine rastgele ateş açtı. Kurşunlar çevredeki araçlara da isabet ederken şans eseri kimse yaralanmadı.