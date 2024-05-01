Bursa'da bir kişi husumetlisinin evine kurşun yağdırdı
İHA

Bursa'nın Osmangazi İlçesi Hüdavendigar Mahallesi 'nde bir kişi aralarında husumet bulunan şahsın oturduğu eve gelerek sokak arasında kurşun yağdırdı.

Rastgele açılan ateş sonucu kurşunlardan bazıları park halindeki araçlara da isabet etti.

Meydana gelen olayda şans eseri yaralanan olmazken çevredekiler panikle kaçıştı.

Kaçan şüpheli aranıyor

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri silahlı şüphelinin bulunması için çalışma başlattı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)