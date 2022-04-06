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    Bursa'da böcek ilacı yiyen 3 yaşındaki çocuğun durumu ağır

    İnegöl ilçesinde dolabın arkasında bulduğu jel halindeki böcek ilacını yiyen küçük çocuk hastaneye kaldırıldı. Durumu kritikleşen çocuk yoğun bakımda tedavi görüyor.
    • DHA
    • 06.04.2022 - 10:20
    • Güncelleme : 06.04.2022 - 11:47
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    Bursa'da böcek ilacı yiyen 3 yaşındaki çocuğun durumu ağır

    Bursa'nın İnegöl ilçesinde yaşanan korkunç olayda, 3 yaşındaki Ömer Faruk Ö. jel halindeki böcek ilacıyla oynamaya başladı.

    Ardından küçük çocuk, dolabın arkasından bulduğu böcek ilacının bir kısmını ağzına attı.

    BÖCEK İLACINI YİYİP RAHATSIZLANDI

    Bu esnada odaya giren anne, Ömer Faruk’un elindeki böcek ilacını aldı.

    Aradan geçen bir süre sonra Ömer Faruk rahatsızlanınca annesi sağlık ekiplerine haber verdi.

    Bursa'da böcek ilacı yiyen 3 yaşındaki çocuğun durumu ağır ViDEO

    Bursa da böcek ilacı yiyen 3 yaşındaki çocuğun durumu ağır #1

    ÖMER YAŞAM MÜCADELESİ VERİYOR

    İhbar üzerine adrese sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılan küçük çocuk, durumu ağırlaşınca da Bursa Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

    Ömer Faruk'un yoğun bakım ünitesindeki tedavisi sürerken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

    Bursa da böcek ilacı yiyen 3 yaşındaki çocuğun durumu ağır #2

    Bursa da böcek ilacı yiyen 3 yaşındaki çocuğun durumu ağır #3


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