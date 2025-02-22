DHA
Bursa'nın Gemlik ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde kar nedeniyle buzlanan yolda seyir halinde olan işçi servisi, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu yol ortasında yan durdu.
Aynı yönde ilerleyen halk otobüsü de buzlanma nedeniyle duramayıp işçi servisine çarptı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan olmazken araçlarda hasar meydana geldi.
YAŞANAN KAZA KAMERADA
Kaza anı ise cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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