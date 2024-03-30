DHA
Şehir ortamında yaşayan hayvanların karıştığı ilginç kurtarılma vakalarına bir yenisi daha eklendi.
Karga, çatıdan sarkan ipe dolandı
Bursa'nın Gemlik ilçesinde, Dr. Kazım Kaya Mahallesi Orhangazi Caddesindeki 4 katlı binanın çatısının üzerinde uçan kargaları görenler, bir karganın çatıdan sarkan ipe dolandığını fark edince itfaiyeye haber verdi.
İtfaiye, mahsur kalan kargayı kurtardı
İhbarla olay yerine gelen itfaiye ekipleri, merdivenli sepet yardımıyla ulaştıkları çatıdan kargayı kurtardı.
Kurtarma operasyonu cep telefonu ile görüntülenirken, kurtarılan karga doğaya salındı.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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