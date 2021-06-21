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Bursa’da çocuklar tartıştı, aileler birbirine girdi

Bursa’da çocuklar tartıştı, aileler birbirine girdi

Çocuklar arasında çıkan kavgaya aileler de dahil olunca, taşlı sopalı kavga çıktı. Sokak ortasında kavga eden tarafların o anları, cep telefonu kamerasına yansıdı.