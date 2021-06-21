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Bursa’da çocuklar tartıştı, aileler birbirine girdi
Çocuklar arasında çıkan kavgaya aileler de dahil olunca, taşlı sopalı kavga çıktı. Sokak ortasında kavga eden tarafların o anları, cep telefonu kamerasına yansıdı.
- İHA
- 21.06.2021 - 08:42
- Güncelleme : 21.06.2021 - 09:02
Bursa’nın Gürsu ilçesinde çocukların arasında çıkan tartışmaya aileler de dahil oldu.
Tarafların arasındaki anlaşmazlık kısa sürede büyüdü.
İki aile arasında taşlı sopalı kavga çıktı.
Taraflar birbirine sokak ortasında birbirine girdi.
Kavga anları, çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.
EKİPLER SEVK EDİLDİ
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ekipler kavgaya müdahale ederek tarafları ayırmaya çalıştı.
Bursa’da çocuklar tartıştı, aileler birbirine girdi VİDEO
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Yaralanan vatandaşlar ise sağlık ekipleri tarafından ayakta tedavi edildi.
Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.