Bursa'da denetime alkollü yakalandı: Çok içtim ama bu arabayı Diyarbakır'a kadar götürürüm Polisin "dur" ihtarına uymayıp kısa süreli kovalamaca sonucu yakalanan alkollü sürücü polis ekiplerine, "Bana plakadan, sigortadan, muayeneden yazın ama alkolden yazmayın." diyerek istekte bulundu.

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İHA

Trafikte hemen her gün kural ihlalleri dikkat çekiyor.

Bunun sonucunda ise kaza kaçınılmaz oluyor.

Öte yandan güvenlik güçleri ise denetimleri elden bırakmıyor.

Bu kez denetimlerin adresi Bursa'nın İnegöl ilçesi oldu.

İnegöl Emniyet Müdürlüğü Trafik ekipleri, Kemalpaşa Mahallesi Ahmet Türkel Çevre Yolu üzerinde alkollü sürücülere yönelik uygulama yaptı.

Polis ekipleri, şüphelendikleri 16 HL 922 plakalı otomobili durdurmak istedi.

Alkollü yakalandı

Polisin "dur" ihtarına uymayan sürücünün yoluna devam etmesiyle ekipler, kısa süren takip sonucu aracı durdurdu.

40 yaşındaki araç sürücüsü Süleyman İ.'ye alkol testi uygulandı.

3.05 promil alkollü olduğu tespit edilen sürücüye, alkollü araç kullanmaktan 4 bin 64 TL para cezası uygulandı.

"Ben bu arabayı Diyarbakır'a kadar götürürüm"

Alkollü sürücü Süleyman İ. şunları ifade etti: