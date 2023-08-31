Trafikte hemen her gün kural ihlalleri dikkat çekiyor.
Bunun sonucunda ise kaza kaçınılmaz oluyor.
Öte yandan güvenlik güçleri ise denetimleri elden bırakmıyor.
Bu kez denetimlerin adresi Bursa'nın İnegöl ilçesi oldu.
İnegöl Emniyet Müdürlüğü Trafik ekipleri, Kemalpaşa Mahallesi Ahmet Türkel Çevre Yolu üzerinde alkollü sürücülere yönelik uygulama yaptı.
Polis ekipleri, şüphelendikleri 16 HL 922 plakalı otomobili durdurmak istedi.
Alkollü yakalandı
Polisin "dur" ihtarına uymayan sürücünün yoluna devam etmesiyle ekipler, kısa süren takip sonucu aracı durdurdu.
40 yaşındaki araç sürücüsü Süleyman İ.'ye alkol testi uygulandı.
3.05 promil alkollü olduğu tespit edilen sürücüye, alkollü araç kullanmaktan 4 bin 64 TL para cezası uygulandı.
"Ben bu arabayı Diyarbakır'a kadar götürürüm"
Alkollü sürücü Süleyman İ. şunları ifade etti:
Arabadaki herkes alkollü. Dere kenarına gittik. Ben normalde Bursa’da oturuyorum. Ben alkollüyüm. Bana ceza yazın ama aracımı bağlamayın. Normalde alkol almıyorum. Bana alkolden yazmayın başka şeyden kat kat yazın.
Ben bu ehliyeti size 6 ay verdim ama ben bu arabaya binmek zorundayım. Bana plakadan, sigortadan, muayeneden yazın ama alkolden yazmayın. Bayağı içtim ama gel yanıma otur, ben bu arabayı Diyarbakır'a kadar götürürüm.